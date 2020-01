Google trouve plusieurs failles critiques dans Safari, le navigateur d'Apple

Google a donc récemment annoncé avoir découvert un ensemble de failles touchant le navigateur Internet d'Apple, Safari.

Des failles particulièrement importantes puisqu'elles permettaient de suivre le comportement des utilisateurs. C'est principalement dans l'Intelligent Tracking Prevention de Safari que se trouvaient les failles. Au total, ce sont 5 types d'attaques différentes qui pesaient sur Safari avant qu'Apple ne corrige le tir.

Le correctif a été déployé par Apple dans le cadre d'une mise à jour en décembre dernier. La situation est d'autant plus délicate que l'Intelligent Tracking Prevention est justement un outil visant à éviter aux utilisateurs de se faire pister... Malgré tout, le module exploite des algorithmes d'analyse de comportement des utilisateurs et stocke des informations sur les sites Internet visités... Des données qui pouvaient être récupérées et exploitées.

La situation fait d'autant plus jaser qu'à la sortie de son module, Apple avait lourdement critiqué les autres éditeurs de navigateurs Internet, les invitant à se mettre au niveau...