Google TV améliore les performances et le stockage

Manifestement, Google a pris conscience de quelques lenteurs avec Google TV. Des améliorations sont annoncées pour les performances et la gestion des applications pour la question du stockage.

Un peu moins de deux ans après son lancement et après l'ajout de quelques nouveautés comme par exemple le support multi-utilisateur avec des profils personnalisés, Google s'occupe de l'amélioration des performances et pour la gestion du stockage avec Google TV.

Google TV est pour rappel une surcouche d'Android TV pour l'interface que l'on retrouve notamment dans le Chromecast avec Google TV. Des améliorations ont commencé à être déployées et seront progressivement disponibles sur les appareils équipés.

Google évoque des optimisations CPU et améliorations de la gestion du cache de sorte que le temps de chargement de l'écran d'accueil de Google TV au démarrage a été réduit. Une plus grande réactivité avec la navigation entre les onglets est promise, et Google TV utilisera désormais moins de mémoire RAM.

Des artifices pour le stockage

Des critiques avec Google TV portent souvent sur les limitations en matière de stockage sur les appareils. À titre d'exemple, Chromecast avec Google TV dispose d'un espace de stockage total de 8 Go et 10 000 applications sont disponibles sur Google TV.

Google annonce l'ajout dans les paramètres de la possibilité de libérer du stockage en vidant le cache de l'appareil et en désinstallant des applications inutiles. Par ailleurs, un processus automatisé exécuté en arrière-plan a été implémenté avec la charge de libérer de l'espace de stockage sur l'appareil. Au final, cela devrait permettre d'installer davantage d'applications.

Même avec de telles optimisations, la question que l'on peut se poser est de savoir s'il n'est pas tout simplement temps pour Google de proposer un nouveau Chromecast avec plus de stockage. Cela n'en prend pas le chemin. À souligner en outre que Chromecast avec Google TV a 2 Go de RAM.