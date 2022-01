Google TV et Pluto TV partenaires

Plateforme de chaînes linéaires avec un financement par la publicité, Pluto TV est dans le giron de ViacomCBS et se présente comme le premier service de télévision en streaming gratuit en Amérique. Pour rappel Pluto TV a officiellement débarqué l'année dernière en France.

Hormis cet aspect de service de télévision avec une consommation selon une programmation régie par une grille de diffusion bien établie, Pluto TV propose également des films à la demande sur le même principe de la gratuité avec un financement par la publicité.

Pluto TV se retrouve sur le Web, en tant qu'application et sur diverses passerelles multimédias comme par exemple Fire TV d'Amazon ou encore Chromecast avec Google TV. Pour Google TV, Google a annoncé un nouveau partenariat avec Pluto TV.

Ce partenariat prend pour le moment forme aux États-Unis et progressivement via une nouvelle intégration de Pluto TV qui sera disponible sur tous les appareils Google TV. Il est question d'un accès à plus de 300 chaînes gratuites en direct.

Avec un onglet " En direct " et plus

Dans l'onglet " En direct ", les chaînes de télévision offertes par Pluto TV peuvent être parcourues, avec également des résultats de recherche et des recommandations idoines dans l'onglet " Pour Vous ", sachant que la consultation des chaînes nécessite toujours l'installation de l'application Pluto TV.

Il n'est pas clair si ce type d'intégration trouvera son équivalent au-delà des États-Unis. Sans entrer dans les détails de la géolocalisation, Google fait en tout cas miroiter pour 2022 davantage de possibilités pour regarder gratuitement des contenus avec Google TV.