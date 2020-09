Google TV : le remplaçant du Chromecast s'affiche en images

Google prépare un nouveau module à destination des téléviseurs, afin de remplacer la gamme actuelle de Chromecast qui s'est rendue populaire au fil des dernières années.

Il s'agira ainsi d'un nouveau Chromecast qui aura l'originalité d'initier la bascule d'Android TV à Google TV. On sait ainsi que Google cherche à en finir avec Android TV, ou plutôt à modifier l'identité du système pour le détacher un peu plus d'Android et lui permettre de se spécialiser davantage vers les grands écrans ne disposant pas de contrôles tactiles.

WinFuture a réussi à mettre la main sur quelques clichés du module et de sa télécommande qui permettra ainsi un pilotage sans avoir recours à son smartphone, et ce, dès la première utilisation.

On retrouve ainsi un connecteur HDMI au bout duquel est connecté un boitier qui servira de base de réception pour la télécommande et qui intégrera directement le module WiFi lui permettant d'accéder aux fonctionnalités connectées.

En interne, il faudra s'attendre à un SoC AMLogic S905X2 associé à 2 Go de RAM, rien de bien exceptionnel donc... La télécommande s'annonce toutefois plus intéressante avec un cercle directionnel qui devrait proposer une navigation facile dans les menus. On note la présence de deux touches spécifiques à YouTube et Netflix.

Le nouveau Chromecast sera officialisé le 30 septembre prochain dans le cadre d'une conférence officielle.