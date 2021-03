Google TV : le smartphone comme télécommande

Bien que Google propose depuis quelques années déjà l'application Remote Control permettant aux utilisateurs d'utiliser leur smartphone comme une télécommande pour piloter Android TV, l'application n'a pu profité d'aucune mise à jour depuis 2017. Or, depuis tout ce temps, Android TV devenu Google TV a littéralement explosé et s'installe sur un nombre grandissant de téléviseurs et box opérateur.

Le système pour téléviseurs de Google s'est affiné et s'est plus largement adapté au support, et l'application Google TV sur mobile pourrait ainsi directement proposer une fonctionnalité télécommande.

Dans la version 4.25 de l'application, des lignes de codes font ainsi référence à un pad multidirectionnel, des boutons, entrée et retour et une connexion entre smartphone et télévision qui laissent penser qu'il sera possible de piloter son écran depuis son smartphone. Reste à savoir quand Google compte déployer cette fonctionnalité.