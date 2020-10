Googlefier : une application pour installer les services Mobiles Google sur les terminaux Huawei et Honor

Depuis le Mate 30 sorti l'année dernière, Huawei ne livre plus aucun nouveau smartphone intégrant les services mobiles de Google.

Cela implique plus aucune synchronisation du smartphone avec un compte Google, pas d'accès direct à Gmail, Maps, YouTube, Google Docs et bien d'autres... Plus dérangeant, cela entraine l'inaccessibilité du Play Store et des outils annexes, notamment ceux permettant de s'identifier sur les applications diffusées sur ce store...

Mais rapidement, une parade a été trouvée par quelques bidouilleurs. Au fil d'une manipulation assez fastidieuse, il était possible de réinstaller quasiment tous les services mobiles de Google. Nous l'avions d'ailleurs fait avec succès dans notre test du P40 Pro : nous avions récupéré l'accès au Play Store, YouTube, y compris aux DRM WideVine et donc à Netflix... Finalement, seul Google ARkit manquait à l'appel, nous empêchant de lancer des applications de réalité virtuelle basées sur ce kit de développement.

Malheureusement, la procédure pour réinstaller les services mobiles de Google, si elle ne nécessite aucune compétence particulière, se montre assez lourde et fastidieuse : on installe certaines applications et kits avant de les désinstaller plusieurs fois de suite... La procédure nécessite entre 25 et 30 minutes en tout et contient près de 40 étapes.

C'est pourquoi le développeur Bender_007 du forum XDA Developers a mis au point une application baptisée Googlefier qui se charge de tout en quelques clics. L'application fonctionne sur les terminaux Huawei et Honor et procède quasiment aux mêmes étapes que la procédure évoquée plus haut, sauf qu'elle ne requiert plus de manipulation de la part de l'utilisateur. Pour en savoir plus sur l'application, il suffit de se rendre sur le forum XDA Developers, rappelons toutefois que la prudence reste de mise lorsque l'on installe des applications tierces.