GoPro introduit sa Hero 10 Black 5,3K avec processeur GP2

L'action cam Hero 10 Black de GoPro est lancée. Équipée d'un nouveau processeur GP2, elle peut filmer en 5,3K à 60 fps et 4K à 120 fps.

Comme attendu, la marque GoPro dévoile une nouvelle itération de sa caméra d'action star. La GoPro Hero 10 Black (ou Hero10 Black) reprend l'aspect de la Hero 9 Black avec écran LCD avant et écran tactile arrière. Toutefois, elle profite d'un nouveau processeur GP2 annoncé avec des performances deux fois plus élevées, notamment pour pouvoir traiter deux fois plus de pixels par seconde.

Le processeur GP2 prend la succession du processeur maison GP1 qui avait été lancé avec la Hero 6 Black et aura donc tout de même couvert quatre générations de l'action cam. Il est associé à un capteur de toujours 23,6 mégapixels.

La Hero 10 Black permet de filmer en qualité vidéo 5,3K à 60 images par seconde (définition de 5312 x 2988 pixels ; 91 % de pixels en plus que la 4K), 4K à 120 images par seconde et 2,7K à 240 images par seconde (fps). Le slow motion sera pour le moins exceptionnel avec un super ralenti x8 en définition 2,7K.

Dans le même temps, les performances en faible luminosité sont améliorées et il est possible d'extraire des images de 19,6 mégapixels à partir des vidéos. Sinon, ce sont des clichés de 23 mégapixels (au lieu de 20 mégapixels sur la Hero 9 Black) en exploitant davantage les possibilités du capteur grâce au processeur GP2.

La technologie de stabilisation vidéo HyperSmooth avec maintien de l'horizon passe en version 4.0. Elle permet d'incliner la caméra jusqu'à 45° contre 27° pour la Hero 9 Black, et peut être utilisée dans tous les modes (avec néanmoins des limitations sur le fps), y compris pour une diffusion en direct.

La Hero 10 Black propose plusieurs moyens d'accéder facilement aux photos et vidéos, dont désormais l'upload automatique des séquences les plus récentes sur un compte cloud GoPro quand la caméra est en charge. Cela nécessitera néanmoins un abonnement GoPro.

La GoPro Hero 10 Black conserve la batterie de 1720 mAh et bien évidemment l'étanchéité à jusqu'à 10 mètres de profondeur. D'ores et déjà disponible sur Amazon par exemple, elle est commercialisée à 530 € (sans abonnement). C'est 430 € avec l'abonnement GoPro pendant un an.