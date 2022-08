GoPro Hero 11 Black : l'action cam se dévoile avant l'heure

La marque GoPro s'est imposée sur le segment de l'action cam avec la série Hero par son format compact, ses qualités photo / vidéo et sa multitude d'accessoires. La 11ème génération est en approche et l'on a déjà une idée de son design.

Le site WinFuture propose différents rendus de la GoPro Hero 11 Black et la première chose qui saute aux yeux est que...presque rien n'a changé par rapport à la GoPro Hero 10.

(Credit : WinFuture)

On retrouve toujours le grand affichage à l'arrière, un petit écran à l'avant, le bloc photo qui dépasse de la coque, les boutons habituels et l'anneau de fixation en partie basse.

Quelles nouveautés internes ?

Les changements seront sans doute à l'intérieur mais à défaut d'une fiche technique en fuite, on ne sait encore rien des possibilités de la caméra. On peut sans doute s'attendre à une nouvelle amélioration de la qualité (en matière de gestion HDR, par exemple) et des résolutions supportées, et il reste à voir si le 6K fera son apparition.

(Credit : WinFuture)

La date d'officialisation n'est pas connue mais elle devrait être pour bientôt. L'an dernier, la Hero 10 s'était montrée à la même date avant une annonce mi-septembre. Le prix n'est pas non plus connu.