GPD Win Max 2 : le Mini PC / console de jeu est de retour

La firme GPD propose des designs ultra compacts depuis plusieurs années pour des produits pouvant faire office de console de jeu tout autant que de PC miniature et c'est un nouveau modèle qui fait son apparition, en espérant toujours passer par une campagne de financement participatif.

Le GPD Win Max 2 propose dans un châssis métal un affichage 10,1 pouces tactile (et utilisable au stylet) en 1920 x 1200 pixels par défaut (pouvant aller jusqu'à 2560 x 1600 pixels), quasiment sans bordures et avec luminosité maximale de 400 nits.

Le mini PC embarque un clavier surmonté de contrôles de jeu (croix directionnelles, sticks, gâchettes et touches programmables à l'arrière) et proposera deux configurations matérielles :

AMD Ryzen 7 6800U avec GPU Radeon 680M, 16 ou 32 Go de RAM LPDDR5-6400

avec GPU Radeon 680M, 16 ou 32 Go de RAM LPDDR5-6400 Intel Core i7-1260P (Alder Lake) avec GPU Iris Xe, 16 ou 32 Go de RAM LPDDR5-6400

La machine promet un refroidissement efficace grâce à un grand ventilateur et double caloduc. La batterie 67 Wh assurera 5 heures de jeu ou jusqu'à 14 heures en fonctionnement bureautique et pourra profiter d'une charge 100W (0-50% en 20 minutes).

Jeu comme bureautique

Ce beau bébé pourra accueillir 1 à 2 To de stockage SSD M.2 NVMe et aura une option pour embarquer un modem 4G. Compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.2, il intègre 2 ports USB 3.2 Gen2 (USB-C), un port Thunderbolt 4, un port HDMI 2.1 et des ports pour carte mémoire SD et microSD.

Le GPD Win Max 2 pourra servir de console de jeu portable ou sur grand écran grâce à ses connectiques, mais aussi de PC d'appoint sous Windows 11 en ajoutant grand écran et clavier.

Pour le jeu en 1080p, tout dépendra des réglages et des qualités des titres, avec des framerates allant de 35 à plus de 100 fps.

Le Mini PC / console de jeu GP Win Max 2 va tenter comme d'habitude l'expériene de la campagne Indiegogo de financement participatif à partir du 7 juillet qui pourra donner lieu à la grille tarifaire suivante :