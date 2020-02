Le GPU de la PlayStation 5 sera légèrement plus rapide que celui de la Xbox Series X

Microsoft évoque souvent la capacité de calcul de sa Xbox Series X et en fait un argument principal de vente pour sa console. Mais depuis quelques semaines, le discours change chez Phil Spencer, qui évoque de la puissance certes, mais qui ne sera rien sans des expériences de gameplay uniques.

Un revirement qui peut s'expliquer par le fait qu'actuellement aucune fiche technique détaillée n'est connue des deux prochaines machines (Xbox et PS5), et qu'en plus de cela, il apparait que le GPU de la PS5 sera en réalité légèrement plus rapide que sur Xbox.

Chez Microsoft, l'Anaconda devrait proposer 12 TFLOPS de puissance de calcul alors que chez Sony, on évoquait plutôt 9,2 TFLOPS.

Un testeur tiers a récemment soumis divers benchmarks aux deux kits de développement et il apparait que l'équilibre est renversé. Ainsi le kit Xbox délivrerait finalement une puissance de 11,8 TFLOPS alors que celui de la PS5 délivrerait 12,6 TFLOPS.

Reste que la Xbox profitera d'un CPU légèrement surcadencé à 3,7 GHz contre 3,6 GHz pour la PS5 et 18 Go de RAM GDDR6 contre 16 pour la PS5 et 4 Go de DDR4 pour le système.

C'est sur le SSD que Sony pourrait se différencier avec un SSD NVMe conçu en partenariat avec Samsung pour atteindre jusqu'à 5,5 Go/s là où la Xbox devrait plafonner à 3,8 Go/s.

Reste à savoir d'une part si cet écart de puissance se constatera également sur les modèles commercialisés, mais s'il suffira à faire une réelle différence en jeu.