Gran Turismo 7 : la fiche du jeu indique à tort qu'il est possible de vendre ses voitures...

Rien ne va plus pour Gran Turismo 7 : le jeu attendu depuis des années par les fans de simulation automobile avait été encensé par les critiques et les joueurs à sa sortie, mais un petit événement a transformé l'engouement en déferlement de haine contre le jeu et Sony.

Une mise à jour déployée par Polyphony Digital a ainsi entrainé une inaccessibilité du titre pendant un jour et demi. La nécessité d'être connecté en permanence pour profiter du jeu a ainsi été largement décriée et entrainé une campagne de review bombing contre le jeu.

Qui plus est, l'absence était due au déploiement du patch 1.07 qui n'a pas convaincu les joueurs puisque ce dernier a entrainé une hausse du prix des véhicules tout en rendant plus complexe le gain de crédits en jeu, tout en mettant en avant les microtransactions en argent réel...

Depuis quelques jours, c'est un autre sujet qui fait le tour du Web. L'utilisateur de Reddit CMR-Rrah a remarqué que la fiche officielle de Gran Turismo 7 sur le PlayStation Store mentionne une fonctionnalité permettant aux joueurs de vendre leurs voitures.

On peut ainsi lire sur la version française de la fiche du jeu "Avec le retour du légendaire mode de simulation GT, achetez, préparez, concourez et vendez vos voitures dans une campagne solo gratifiante tout en débloquant de nouveaux véhicules et défis. Et si vous aimez affronter les autres pilotes, affûtez vos compétences et participez au mode GT Sport"

Or, il n'est actuellement pas possible de vendre ses voitures sur le jeu. Les joueurs peuvent ainsi les supprimer, mais sans obtenir aucune contrepartie. Une situation qui fait écho sur la difficulté d'obtenir des crédits apportée par la mise à jour 1.07 et l'orientation vers l'achat de crédits contre de l'argent réel.

Rien de très grave, mais l'élément ne fait qu'ajouter un peu plus de grain à moudre aux détracteurs du jeu, qui considèrent ainsi qu'il s'agit là de publicité mensongère.