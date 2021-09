Gran Turismo 7 : du Ray Tracing, sauf pendant les courses

Gran Turismo 7 fait partie des jeux les plus attendus de la PlayStation 5 et ce, avant même la sortie de la console. La franchise mythique de Polyphony Digital fera ainsi son grand retour sur console next gen après un précédent volet en demi-teinte.

Si le titre n'est pas attendu avant l'année prochaine, Sony tente de rassurer en diffusant régulièrement des vidéos et informations autour du jeu, mais la dernière info n'est pas toujours très bien accueillie par les joueurs.

La technologie de Ray Tracing qui permet de proposer des reflets ultra réalistes et des effets de lumière précis est ainsi largement mise en avant dans les vidéos présentées par Sony. Néanmoins, Kazunori Yamauchi, directeur du développement du titre indique que le Ray Tracing ne sera pas présent dans toutes les parties du jeu, et notamment lors des courses.

Lors d'une interview accordée à Game Watch, il a ainsi déclaré "Pour le moment, vous pouvez activer le Ray Tracing dans les ralentis, même pendant le jeu, puis vous pouvez voir la démo d'une voiture avec le ray tracing activé dans le garage."

Pour l'instant, il n'est donc pas prévu d'activer le Ray Tracing lors des courses. Rappelons que cette technologie est particulièrement gourmande en ressources. La porte n'est toutefois pas fermée, il se pourrait que le RT soit finalement disponible lors des courses, mais avec une intensité assez faible.

Rappelons que le principal concurrent de GT7 , Forza Horizon 5, avait déjà annoncé que le Ray Tracing ne serait proposé que dans le mode Forzavista et non lors des courses.

Gran Turismo 7 est attendu sur PS4 et PS5 le 4 mars 2022.