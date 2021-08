GTA 5 s'offre un nouveau record de ventes

Take Two et Rockstar continuent de se frotter les mains : GTA V génère des bénéfices records et atteint un nouveau cap symbolique de ventes.

Take Two peut être fier de son titre : GTA V a de nouveau enregistré un record de ventes avec plus de 5 millions de copies vendues en 3 mois, et ce, 8 ans après sa sortie initiale.







Le studio a partagé son bilan trimestriel et rapporte ainsi que GTA V s'est écoulé à 5 millions d'exemplaires sur le trimestre, un chiffre impressionnant pour un titre aussi vieux et que certains titres AAA n'arrivent pas à atteindre à leur sortie...

Ces ventes permettent au titre d'atteindre un total de 150 millions de copies vendues et font du jeu le second titre le plus vendu de l'histoirie, derrière Minecraft et ses 200 millions de copies écoulées.

Mais finalement les ventes de GTA ne sont qu'un point d'entrée vers GTA Online qui engrange les revenus : 128 millions d'euros de bénéfices nets sur le trimestre. Sur l'année fiscale, GTA V a généré 813 millions de dollars pour 711 millions de bénéfice net, une véritable poule aux oeufs d'or pour Rockstar et Take Two qui comptent bien encore exploiter le titre plusieurs années.