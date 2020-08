Une rumeur prétend que Sony convoite GTA 6 en vue d’une exclusivité temporaire sur PS5

Bien que la PlayStation 5 n'est pas encore fait sa sortie, une nouvelle rumeur dit que Sony serait en train de traiter avec Rockstar Games pour que le prochain jeu issu de la série légendaire Grand Theft Auto leur soit exclusif pendant une durée limitée.

En effet, il semblerait que Sony serait prêt à payer beaucoup d'argent pour que le jeu apparaisse sur PS5 avant toutes les autres consoles. La rumeur vient du YouTuber Foxy Games UK qui affirme que Sony a contacté des studios tiers et est prêt à débourser 750 millions de dollars pour un accord avec Rockstar. Compte tenu du succès actuel de GTA avec le cinquième opus et GTA Online, l’idée semble tout à fait valable au niveau des retombées financières potentielles pour Sony. Le dernier en date, GTA V a connu un énorme succès et a su s’adapter pour conserver du succès même des années après sa sortie avec GTA Online.

Ces informations ne restent tout de même qu’à l’état de rumeurs, mais étant donné le battage médiatique entourant GTA 6, il n’est pas étonnant que Sony soit prêt à mettre la main à la poche pour s’offrir une exclusivité de cette envergure.