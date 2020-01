GTA IV disparait de Steam, sans préavis

Qu'on se rassure, GTA V est toujours diffusé sur la plateforme Steam, mais le précédent volet qui conserve une certaine popularité n'est plus vendu depuis quelques jours de la plateforme de Valve.

Le jeu n'est ainsi plus disponible sur Steam, sans que l'on explique à ce jour pourquoi. La page Steam du jeu est toujours accessible, mais le bouton d'achat a simplement disparu. Ni Steam ni Rockstar n'ont communiqué à ce sujet.

Les joueurs affichent ainsi diverses théories. L'une des plus probables est que Rockstar souhaite faire de GTA IV une exclusivité de son Rockstar Games Launcher, le jeu n'étant par ailleurs pas encore disponible sur la plateforme de l'éditeur. Mais la question des droits d'auteur notamment concernant les musiques du jeu peut également être la cause de ce retrait. Ce ne serait d'ailleurs pas une première pour le titre : les jeux profitent alors de patchs pour retirer les morceaux n'étant plus sous licence et sur lesquelles Rockstar n'a plus les droits.