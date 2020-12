GTA Online : Rockstar va publier davantage de contenu jouable en solo

GTA Online continue de rassembler les foules et affiche toujours un succès insolent face aux nouvelles productions. Mais Rockstar s'apprête à un changement majeur dans sa stratégie.

Le titre qui profitait jusqu'ici de nouvelles mises à jour et contenus principalement dédiés au multijoueur va prochainement accéder à davantage de contenus axés sur du jeu en solo.

On ne parle pas ici du mode campagne du titre qui n'a pas évolué depuis plusieurs années déjà et qui n'a aucun DLC de prévu, mais bien de GTA Online et de DLC se présentant comme des missions à réaliser seul.

C'est le succès de la dernière mise à jour en date, Braquage de Cayo Perico qui a encouragé Rockstar dans cette voie. La mission est jouable à plusieurs, mais également en solo pour la première fois.

Rockstar pourrait ainsi proposer davantage d'activités en solo pour les joueurs à la recherche d'une expérience différente au sein du titre. Et l'idée est plutôt intéressante, bien plus que de renvoyer les joueurs vers un mode campagne trop contraint par un scénario principal.