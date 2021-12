GTA Trilogy The Definitive Edition : la sortie des versions physiques est reportée

Les différents problèmes et critiques qui touchent GTA Trilogy The Definitive Edition contraignent Rockstar à réviser ses plans quant à la sortie physique du jeu.

GTA Trilogy devait être un titre sorti en vitesse pour faire patienter les fans dans l'attente de GTA VI, finalement le jeu se présente comme une épine dans le pied de Rockstar.

Critiqué pour ses nombreux bugs et un remaster qui n'est franchement pas à la hauteur des attentes, GTA Trilogy montre que la nostalgie est une tendance qui a des limites et que l'on ne peut pas se permettre de proposer d'anciens titres à peine retouchés en espérant que la sauce prenne.

Ainsi, face aux critiques, Rockstar avait annoncé réviser sa copie, avec pour premières conséquences de récupérer des équipes initialement dédiées au développement de GTA Online et Red Dead Online pour participer aux améliorations de GTA Trilogy.

Pire encore, on apprend aujourd'hui de Rockstar que la sortie physique de GTA Trilogy est repoussée. Les versions Xbox et PS sortiront le 17 décembre, quant à la version Switch, elle sortira au début d'année prochaine, sans plus de précisions.

Par ailleurs, aucune version PS5 n'a encore été annoncée en version boite : il faudra donc passer par la version PS4 et profiter du patch de mise à niveau PS5. Actuellement, le patch de correctif avance et Rockstar annonce déjà la correction de plus de 110 bugs et d'importants changements dans le système de gestion des caméras.