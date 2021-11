GTA Trilogy plombe les mises à jour de GTA Online et Red Dead Online

La sortie chaotique de GTA Trilogy The Definitive Edition est une catastrophe à tous les niveaux : si les acheteurs du titre critiquent Rockstar pour ses défauts, les problèmes rencontrés ont désormais des répercussions sur GTA Online et Red Dead Online.

Rien ne va plus chez Rockstar et à trop tirer sur la corde, elle finit par casser... C'est justement ce qu'il se passe avec GTA Trilogy The Definitive Edition et sa sortie chaotique.

Petit retour en arrière : pour faire patienter les fans qui espèrent une sortie rapide de GTA VI, Rockstar avait prévu de sortir un remaster des anciens volets de sa franchise. Au menu, un remaster de GTA Trilogy déjà sorti sur d'anciennes consoles.

Mais alors que les trailers promettaient un remaster d'assez bon gout, la version livrée aux joueurs se veut indigeste : quantité de bugs et graphismes bâclés pèsent plus que la nostalgie des titres que l'on avait adoré par le passé.

Rockstar a donc promis des améliorations au fil de mises à jour diverses, et même de retravailler les graphismes des titres pour les amener à la hauteur des promesses... Sauf que visiblement, Rockstar n'avait pas prévu d'aller aussi loin et pensait que la pilule passerait plus facilement auprès des joueurs.

De fait, la marque s'est placée dans une position on ne peut plus délicate puisque l'on apprend que les efforts qui seront fournis pour corriger le tire de GTA Trilogy se feront au détriment des mises à jour et développement de contenu dédié à GTA et Red Dead Online, voire même à empiéter sur le développement de GTA VI.

La question qui se pose est donc celle qui revient sans cesse depuis des années : pourquoi ne pas avoir décalé la sortie de GTA Trilogy de quelques mois en assurant son développement et ses tests plutôt que sortir un titre tel quel dans l'urgence quitte à devoir corriger le tir en vitesse en puisant dans les ressources allouées à d'autres projets plus attendus ?