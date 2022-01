Voilà une annonce qui a de quoi faire grincer des dents : pour Take Two, GTA Trilogy The Definitive Edition a "très bien marché".

Rockstar et Take Two ne se sont pas fait que des amis en sortant GTA Trilogy : The Definitive Edition en novembre l'année dernière. Alors que tout le monde avait les yeux tournés vers GTA VI et ce, depuis plus de 8 ans, Take-Two livrait un remaster de trois anciens opus.

Beaucoup ont alors critiqué le fait que le studio a passé du temps sur un remaster alors que GTA VI est attendu depuis des lustres... La pilule aurait pu passer plus facilement si GTA Trilogy s'était montré parfait, mais ce n'était pas le cas.

Le titre est ainsi sorti dans une version très peu aboutie, avec des bugs empêchant même aux joueurs de simplement se connecter sur PC pour y jouer... Une fois dans les titres, il apparait que le travail de remasterisation est assez inégal et que dans le meilleur des cas, il reste très décevant et en deçà des attentes des joueurs... Rockstar n'échappe donc pas à la polémique et s'excuse, précisant mettre tout en oeuvre pour corriger le tir.

Mais là encore la situation est décriée puisque le travail imposé par la trilogie se répercute sur les équipes de développement de GTA Online, Red Dead Online et même sur les équipes de GTA VI, donnant un peu plus de grain à moudre à celles et ceux qui ne voulaient de toute façon pas d'un remaster et qui trépignent d'impatience depuis la sortie de GTA V.

Malgré tout cela, pour Take-Two, maison mère de Rockstar, GTA Trilogy a "très bien marché", comprenez qu'il s'est bien vendu. L'éditeur va même jusqu'à dire que "On a eu des glitchs au début, mais ces glitchs sont désormais corrigés. Et ce titre a bien rapporté à l'entreprise, nous sommes donc très satisfaits."

Il se peut donc que plus aucun correctif ne sorte sur le titre, une bonne nouvelle donc pour les autres jeux développés par Rockstar qui vont pouvoir reprendre leurs cours respectifs.