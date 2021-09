GTA V : la bande annonce de la version PS5 déçoit les fans

Rockstar et Take Two Interactive ont présenté la version next gen de GTA V lors du PlayStation Showcase la semaine dernière avec une bande-annonce qui n'a pas vraiment séduit les joueurs, bien au contraire.

C'était une bande-annonce assez attendue qui a finalement raté son coup : la version PlayStation 5 de GTA V présentée lors du PlayStation Showcase n'a pas vraiment séduit les fans et s'attire même les foudres de la communauté de joueurs.

Le trailer principal comptabilise ainsi près de 1,5 million de vues et cumule seulement 23 000 likes pour 89 000 dislike sur YouTube.

Au coeur du débat et des déceptions : l'évolution graphique promise qui n'est pas totalement au rendez-vous. Pourtant, Rockstar a demandé aux joueurs d'être patient et promettait un grand chantier, tous attendaient ainsi une évolution digne de celle qui a eu lieu entre la version PS3 et la version PS4, puis entre la version PS4 et la version PC... Mais il n'en est rien.

La bande-annonce présente ainsi des graphismes assez ternes, qui n'évoluent pas autant qu'espéré par rapport à la version PS4. On est loin de la version PC du jeu, et encore plus loin des mods graphiques disponibles sur PC... On est également en dessous du standard en place sur PS5...

Cerise sur le gâteau, cette version qui devait sortir en fin d'année a de nouveau été repoussée à mars 2022 tant sur Xbox Series que sur PS5, la pilule passe donc plutôt mal chez les joueurs.