GTA V dépasse le cap des 140 millions de copies écoulées

Les années se suivent et se ressemblent pour GTA V : quasiment 8 ans après son lancement, le jeu reste l'un des plus vendus chaque année, il établit ainsi un nouveau record pour Rockstar.

Grand Theft Auto 5 s'était déjà imposé comme le divertissement le plus rentable de tous les temps, explosant tout sur son passage, des albums de musique aux blockbusters hollywoodiens... Et le titre continue de se vendre à un rythme à rendre jaloux n'importe quel studio ou éditeur.

Pourtant, le titre est initialement sorti en 2013, c'était il y a quasiment 8 ans, sur PS3 et Xbox 360 dans un premier temps... Puis en 2014, le jeu arrivait sur PS4 et Xbox One avant de s'installer sur PC en 2015.

Le titre s'est écoulé à 15 millions d'unités en 2016 et en 2017 avant de voir une baisse en 2018 avec 10 millions de copies. Une baisse temporaire puisque le titre a rattrapé son retard pour s'inviter chez 20 millions de joueurs de plus en 2019 et finalement s’écouler à 20 millions de copies à nouveau en 2020.

Au total, le titre culmine désormais à plus de 140 millions de copies distribuées à travers le monde, toutes plateformes confondues. Rappelons toutefois que l'année passée, l'Epic Games Store a offert le titre quelques jours, ce qui a dopé les chiffres de 2020.

Reste que le titre attire surtout pour son mode Online qui propose une foule de contenus et un suivi sans faille de Take Two avec des événements très suivis. Le titre devrait à nouveau réaliser de jolis scores en s'invitant sur PS4 et Xbox Series au second semestre 2021.