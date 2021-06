GTA V Online abandonne les anciennes consoles PS3 et Xbox 360

GTA V profite d'une longévité exemplaire et assez atypique dans l'univers du jeu vidéo : mais toutes les bonnes choses ont une fin et le mode Online annonce son retrait des plateformes vieillissantes.

Il est étonnant de voir comment GTA V continue de rassembler les joueurs sur son mode Online près de 8 ans après sa sortie.

Véritable carton de ces dix dernières années, le jeu de Rockstar a enchainé les records de vente et compte toujours plusieurs millions de joueurs par mois toutes plateformes confondues... Rockstar met tout en oeuvre pour conserver ses joueurs, notamment par la mise à jour constante de son mode en ligne et l'arrivée de DLC gratuit...

Aujourd'hui GTA Online est sans aucun doute le jeu en ligne qui propose la plus grande densité de contenu, mais certains joueurs seront prochainement invités à changer de plateforme...

Rockstar a annoncé que les serveurs PS3 et Xbox 360 de GTA Online seront bientôt fermés. À compter du 16 décembre 2021, les plateformes d'ancienne génération seront ainsi abandonnées, Rockstar préfère se concentrer sur les PS4 et PS5 ainsi que Xbox One et Xbox Series.

Le service Rockstar Games Social Club fermera ses portes sur PS3 et Xbox 360 au même moment. Rockstar indique qu'il en sera de même pour Max Payne 3 et LA Noire.