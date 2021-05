GTA 5 sur Playstation 5 et Xbox Series X et S : la date enfin connue !

Vous espériez sans doute GTA 6 mais c'est d'abord GTA 5 qui va avoir les honneurs d'une présence sur les consoles Playstation 5 et Xbox Series X et S avant la fin de l'année.

L'éditeur Rockstar avait annoncé vouloir faire durer le plaisir de Grand Theft Auto 5 en le portant sur les consoles de nouvelle génération Playstation 5 et Xbox Series X et S mais n'avait pas encore donné de date exacte.

Il vient de préciser ses intentions en annonçant l'arrivée de GTA 5 et GTA Online sur les nouvelles consoles le 11 novembre 2021. Le titre à succès lancé en 2013 a connu des versions optimisées sur PS4 et Xbox One et il s'apprête à connaître une nouvelle jeunesse et une refonte pour ce nouveau lancement.

GTA 5 aura bien sûr droit à des améliorations graphiques portées par les capacités des nouvelles consoles mais aussi à de nouvelles fonctionnalités qui seront aussi proposées pour GTA Online mais qui restent à préciser.

GTA 5 a passé en début d'année le cap des 140 millions de copies écoulées en huit ans, confirmant un statut iconique qui permet de maintenir un haut niveau de ventes, même plusieurs années après sa sortie grâce à des événements réguliers.

Rockstar indique également vouloir fêter dignement les 20 ans d'existence de GTA III qui approchent et préparer des annonces spéciales à cette occasion. Rien n'est en revanche évoqué concernant le futur GTA 6.