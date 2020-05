GTA VI : pas de sortie avant 2024

Les rumeurs se bousculent autour de GTA VI et l'attente devient insupportable pour nombre de joueurs fans de la franchise.

Et alors que certains évoquent une sortie probable d'ici la fin de l'année, des éléments viennent contredire le tout. Take Two a confirmé qu'aucune sortie majeure ne serait à prévoir avant la fin de l'année fiscale en cours, soit rien de neuf avant le 1 er avril 2021. Mais les choses sont bien plus complexes.

Jeff Cohen de Stephens a ainsi mis la main sur les budgets annuels prévisionnels de Take Two jusqu'en 2025. On peut ainsi voir que la société dispose d'un budget de 11,8 millions de dollars pour promouvoir son catalogue de titre d'avril 2020 à mars 2021 et que ce budget va quasiment tripler l'année suivante pour exploser en 2024 avec 89, 2 millions de dollars.

Or le budget alloué aux dépenses marketing va de pair avec l'importance des sorties du studio... Et quel autre projet au sein de Take Two pourrait être plus important que GTA VI ? Cela laisse penser que GTA VI pourrait finalement ne pas sortir avant 2024. D'ailleurs, c'est grâce à ces analyses de budget prévisionnel que l'on avait déjà deviné l'année de sortie de Red Dead Redemption 2...