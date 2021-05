Hack : ils piratent une Tesla à l'aide d'un drône

Ralf Philipp Weinmann et Benedikt Schmotzle ont démontré, dans le cadre de la compétition Pwn2Own 2020, qu'il était possible de pirater un véhicule Tesla, ou plutôt son logiciel, à distance à l'aide d'un drone volant.

L'attaque baptisée TBONE exploite deux failles repérées au sein de ConnMan, un gestionnaire de connexion sous Linux utilisé par le logiciel de Tesla. Il devient alors possible d'accéder aux mêmes privilèges que le conducteur : ouvrir les portes, lancer de la musique, contrôler le système de divertissement et de confort de l'habitacle, mais aussi modifier les réglages du volant et de l'accélérateur.

À l'aide d'un drone, les chercheurs ont été capables de mener l'attaque via le réseau WiFi de la voiture, à une distance de 100 mètres. Tesla a récompensé les chercheurs pour leur découverte et aussitôt corrigé la faille.