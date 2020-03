Half Life Alyx : le gameplay se dévoile en vidéo

La sortie d'Half-Life Alyx se précise et Valve nous livre une première série de vidéos présentant le gameplay du jeu qui s'oriente exclusivement vers la réalité virtuelle.

Après une présentation assez rapide d'Half-Life Alyx, on attendait plus d'informations de la part de Valve. Ce qui se présente comme une suite d'Half-Life n'est toutefois pas un véritable Half-Life 3.

Il s'agit avant tout d'une aventure centrée sur le personnage d'Alyx que les joueurs ont rencontré dans Half-Life 2 et qui s'oriente exclusivement vers la réalité virtuelle.

Valve a ainsi publié trois vidéos présentant différents aspects de son titre, notamment le gameplay. On y découvre les environnements invitant à la réflexion, les phases d'infiltration, mais aussi du combat. On découvre également qu'il est possible de se téléporter.

L'expérience devrait être assez dynamique et scénarisée : Alyx disposera de pas mal de répliques et d'interactions avec les décors. Les phases de combat s'annoncent également assez nerveuses et réalistes.

Le titre sortira le 23 mars prochain sur Steam.