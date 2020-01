Half-Life : tous les jeux de la franchise en accès gratuit sur Steam

C'est pour fêter l'arrivée prochaine d'Half-Life Alyx (dont la sortie est prévue pour mars), que Valve a annoncé la gratuité de l'ensemble des épisodes de la franchise Half Life sur sa plateforme Steam.

On pourra ainsi mettre gratuitement la main sur 4 épisodes : Half-Life, Half-life , Half-Life Episode 1 et Half-Life Episode 2, mais aussi des add-ons comme Opposing Forces, Blue Shift et Team Fortress Classic.

Rappelons que Half-Life Alyx n'est pas à considérer comme une suite d'Half-Life 2, il s'agira d'une aventure annexe avec pour personnage principal Alyx Vance. Par ailleurs, le titre se tourne exclusivement vers la réalité virtuelle, et devrait donc concerner un nombre limité de joueurs.