Harcèlement en ligne : Twitch porte plainte contre 2 utilisateurs

La plateforme Twitch est touchée de plein fouet par la haine et le harcèlement en ligne. En marge d'une grève organisée par les streamers, la plateforme annonce déposer plainte contre deux utilisateurs.

Cela fait quelques semaines qu'un mouvement de protestation a lieu sur Twitch. Sur l'appel de quelques streamers populaires, une grève a été organisée pour protester contre la prolifération des messages haineux, racistes et le harcèlement sur la plateforme.

Twitch fait ainsi l'objet de vagues de "Hate Raids" menés contre les streamers qui proposent du contenu LGBTQ ou simplement parce qu'ils sont de couleur ou d'une minorité ethnique. La plateforme a été interpellée par ses utilisateurs, sans réaction immédiate, amenant à un mouvement de grève important.

Mais finalement, Twitch annonce avoir déposé une plainte à l'encontre de deux harceleurs en ligne. Ces derniers utilisaient plusieurs milliers de bots pour générer des commentaires haineux et plomber les chaines d'autres streamers. CruzzControl et CreatineOverdose, les deux individus ciblés avaient pourtant déjà fait l'objet d'un ban de la plateforme, mais ils avaient contourné la situation en créant de nouveaux comptes et en modifiant leurs bots pour éviter de se faire repérer à nouveau.

Malheureusement, Twitch ne connait pas la véritable identité des deux utilisateurs. Seul l'enregistrement de la plainte en Californie devrait permettre l'obtention d'un mandat permettant d'accéder aux données des opérateurs de téléphonie pour identifier les auteurs des messages haineux. La plateforme indique que l'un d'entre eux est localisé aux Pays-Bas et l'autre en Autriche. Pour Twitch, exposer l'identité des deux individus aura surtout une valeur symbolique, la plateforme compte faire un exemple pour dissuader les autres cyberharceleurs d'aller trop loin.