Harley Davidson commercialise son premier vélo électrique

C'est sur un marché inattendu que l'on retrouve un véritable mythe : Harley-Davidson, la marque connue pour ses motos routières par excellence, véritable légende américaine, s'invite sur le segment du vélo électrique.

Il y a quelques années, Harley-Davidson étonnait déjà en lançant son projet LiveWire de moto 100% électrique. Aujourd'hui, la marque commercialise le Serial 1, son tout premier vélo électrique.

Disponible dans les concessions Harley-Davidson, le Serial 1 se présente comme un vélo à assistance électrique aux formes relativement simples et épurées.

Jason Huntsman, président de Serial 1, déclare : "Nous sommes très heureux de présenter un excellent produit aux concessionnaires Harley-Davidson en Europe. Nous pensons que la combinaison d'un excellent produit, d'un marché en pleine croissance et d'un réseau de concessionnaires passionnés est la recette du succès."

"Le marché dynamique et en pleine croissance des eBicycles est à l'avant-garde d'une révolution mondiale de la mobilité", ajoute Aaron Frank, directeur de la marque Serial 1. "Proposer les eBicycles Serial 1 dans les concessions européennes permet à Harley-Davidson de jouer un rôle clé dans cette révolution de la mobilité tout en permettant à Serial 1 de proposer une expérience de conduite inégalée, ancrée dans le plaisir, la liberté et l'aventure sur deux roues."

Ce sont trois références qui sont proposées à des prix de 3499, 4599 et 4699 euros. Chaque eBicycle propose une vitesse max de 25 km/h et se décline en plusieurs tailles : S,M, L, XL. Les configurations moteur sont identiques à travers les modèles.

Les batteries affichent des capacités de 529Wh pour les deux versions les plus abordables et 706Wh pour la version premium. La propulsion profite d'une seule vitesse sur le modèle d'entrée de gamme et d'une boite automatique sur les autres modèles pour une assistance qui s'adapte aux besoins avec plus de souplesse. L'éclairage est fourni sur tous les modèles tandis que les garde-boue, boite à gant verrouillable et porte-bagages ne sont livrés qu'avec les deux modèles les plus chers.