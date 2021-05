Harmony OS : Xiaomi, Oppo et Vivo prets à franchir le pas ?

Alors que Huawei prépare la sortie de ses premiers smartphones sous HarmonyOS dans le monde, une coalition chinoise pourrait naitre et adopter plus largement l'OS de la marque.

Selon des rumeurs qui viennent tout droit de Chine, plusieurs constructeurs de smartphones chinois pourraient emboiter le pas de Huawei et se désengager, si ce n'est totalement, au moins partiellement de Google en adoptant HarmonyOS.

Depuis que Huawei subit un blocus américain et n'est plus à même de proposer les services de Google sur ses smartphones, la marque développe une alternative connue sous la forme d'HarmonyOS, un système mobile complet qui sera le coeur de tout un écosystème permettant à la marque de conserver son indépendance vis-à-vis des USA.

Et si Xiaomi a un temps sauté sur l'occasion de voir Huawei dégringoler pour mettre en avant son support de Google, la marque a connu quelques déboires et gouté à son tour aux changements d'humeurs des USA avec un placement sur liste noire avant d'en être rapidement radiée.

La situation de Huawei est devenue un exemple de la toute-puissance de Google et des USA, et motiverait ainsi les entreprises chinoises à s'unir pour proposer une solution alternative. Il se murmure ainsi que Xiaomi, Oppo, Vivo et Meizu seraient entrées en contact avec Huawei pour profiter d'un portage d'HarmonyOS sur leurs appareils.

Huawei de son côté a toujours eu une position ouverte sur le sujet, indiquant proposer HarmonyOS à tout constructeur étant intéressé par son système : l'idée est de profiter de l'effet de groupe pour percer et s'installer rapidement face à Google, mais aussi chez les développeurs qui trainent encore à proposer leurs applications sur AppGallery.