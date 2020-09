HarmonyOS 2.0 : Huawei va proposer son système à tous les constructeurs

Huawei a finalement pris le pas de se détacher complètement de Google face au renouvellement des sanctions américaines. Et désormais, il est bel et bien question de concurrencer Android puisque la marque ouvre son OS à tous les autres constructeurs.

Huawei a confirmé le 10 septembre dernier dans le cadre de sa conférence pour développeurs qu'"HamonyOS 2.0 sera disponible pour tous les constructeurs".

L'annonce est anodine et pourtant lourde de sens : Huawei a totalement changé de stratégie et se présente ainsi en concurrence direct avec Google.

L'année qui vient de s'écouler pour Huawei est complexe : depuis la perte de la licence Android la marque continuait de travailler malgré tout avec Google à tenter de trouver des solutions pour un retour sur ses smartphones. Mais la hausse des sanctions envers la marque a finalement sonné le glas de l'attente et Huawei adopte ainsi son plan B avec HawmonyOS 2.0.

Et la marque souhaite également faire profiter de son OS d'autres marques qui souhaiteraient se détacher un peu de Google. L'OS devrait ainsi séduire les marques chinoises ou plus généralement d'orient qui font déjà l'objet de sanctions de la part des USA, ou qui souhaitent proposer un environnement complet compatible avec les smartphones, téléviseurs, montres, électroménager connecté...

Finalement, l'annonce a du bon puisque l'arrivée d'une alternative sérieuse sur le marché du mobile ne peut être que bénéfique pour le consommateur. La puissance de Huawei pourrait lui permettre d'entrainer d'autres fabricants et c'est ce soutien qui pourrait faire la différence et véritablement lancer l'OS sur le marché, et le faire dépasser les frontières pour s'installer en Europe.