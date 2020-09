Huawei confirme l'arrivée de smartphones sous HarmonyOS 2.0 en 2021

Sans abandonner Android, le groupe Huawei va commencer à mettre l'accent sur son propre système HarmonyOS annoncé en 2019 et proposer sur des smartphones l'an prochain.

Richard Yu, président de l'activité grand public de Huawei, l'a confirmé lors du grand événement annuel Huawei Developer Conference à Shenzen détaillant la stratégie de la firme dans différents domaines.

Les smartphones tourneront sous HarmonyOS 2.0 dont Huawei fournit dès à présent le SDK en version beta aux développeurs.

La plate-forme poussée par Huawei n'est pas uniquement consacrée aux smartphones et d'autres catégories de produits pourront l'accueillir, comme des smart TV, des montres connectées et autres wearables, et un SDK destiné plus particulièrement aux smartphones sera mis à disposition en décembre.

De la même manière qu'il existe une version open source d'Android avec AOSP, Huawei lance également le projet OpenHarmony qui permettra de disposer d'une version open source de la plate-forme.

Le système est pour le moment limité aux appareils avec 128 Mo de RAM mais il pourrait pleinement gérer les équipements avec plus de 4 Go de RAM durant le second semestre 2021, permettant son utilisation dans les smartphones.

Huawei n'abandonne donc toujours pas Android mais prépare une phase de transition qui commencera à compter dans son catalogue des smartphones Android et HarmonyOS l'an prochain.

La firme ne dit pas encore si elle compte se passer totalement d'Android dans un avenir plus ou moins proche mais il est clair que le maintien des restrictions commerciales et l'accès toujours plus difficile aux technologies US, matérielles comme logicielles, l'oblige à réévaluer ses options.

