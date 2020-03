Bon plan : Le notebook Huawei Matebook disponible à prix réduit sur Amazon !

En cette période de confinement les ventes de PC notamment portables explosent. Ce matin nous vous avons parlé des promotions du géant HP avec jusqu'à -27% sur les pc portables, PC gaming et PC de bureau, passons maintenant à une très belle offre de Huawei chez Amazon

Le bon plan du jour concerne en effet les Matebook de chez Huawei dont deux versions sont actuellement en promotion chez Amazon.

Commençons par le Huawei Matebook 13 qui est doté d'un bel écran 13 pouces 2160 x 1440 pixels 2K à bordures fines au-dessus duquel on trouvera une webcam, il propose une configuration avec un processeur Intel Core i5 avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD, ainsi qu'un GPU Nvidia GeForce MX250.

Vous retrouverez le notebook Huawei Matebook 13 à 899 € au lieu de 1000 € sur Amazon, soit une économie de 10 %.



Vous trouverez également le Huawei Matebook D 15 qui est, dans cette version, muni d'un processeur AMD Ryzen 5 3500U et d'une carte graphique AMD Radeon Vega 8. L'ordinateur propose un écran de 15,6 ", 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne en SSD. Il tourne également sous Windows 10 Home.

Vous retrouverez le notebook Huawei Matebook D dans sa version AMD Ryzen 5 à 599 € au lieu de 700 €

Pour rappel, n'hésitez pas à consulter nos derniers bons plans concernant la marque HP qui propose jusqu'à - 27 % sur les pc portables, pc gaming et pc de bureau, mais aussi le kit caméra DJI FPV compatible avec les drones Fly More Combo et Experience Combo en promotion.