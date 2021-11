Black Friday : les gadgets connectés à prix cassé (montres, écouteurs,..) chez Hekka

Sur la plate-forme Hekka, de nombreux accessoires et gadgets connectés voient leur prix fondre sous le feu du Black Friday.

Trouver une montre connectée ou des écouteurs sans fil pas chers, c'est facile et possible sur la plate-forme Hekka qui propose de nombreuses promotions dans les parages du Black Friday.

La montre Kingwear KW77 peut constituer une bonne introduction sans se ruiner dans l'univers des smartwatches grâce à son affichage 1,28 pouce tactile (en 240 x 240 pixels), son cardiofréquencemètre optique avec oxymétrie sanguine et son suivi d'activité quotidienne / sportive et du sommeil.

La montre profite d'un boîtier certifié IP68 assurant son étanchéité en immersion et comprend plusieurs modes sportifs. Elle peut être personnalisée par cinq façades différentes (dans un panel de 120 façades accessibles depuis l'application) affichant heures et données d'activité, sans compter l'affichage des notifications du smartphone compagnon relié en Bluetooth 5.0.

La montre connectée Kingwear KW77 est proposée chez Hekka au tout petit prix de 13,29 € (-50%).



Pour de l'audio sans fil à prix très réduit, on pourra se tourner vers les écouteurs TWS Lenovo QT81 avec étui de charge doté d'un affichage permettant de connaître la charge restante.

Ils fonctionnent avec une connexion Bluetooth 5.1 assurant stabilité et faible latence permettant de visionner un film ou de profiter des jeux mobiles. Les écouteurs sont certifiés IPX4 pour résister aux éclaboussures de pluie et à la sueur et ils promettent une autonomie totale de 30 heures environ (avec recharge depuis l'étui) d'écoute musicale.

Les écouteurs sans fil TWS Lenvo QT81 sont affichés au prix de 17,01 € (-48%).





Bien d'autres produits sont disponibles chez Hekka à un tarif très bas à l'occasion du Black Friday :



