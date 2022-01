Les principales formes d'hébergement web

Indépendamment de leur taille, les entreprises - voire particuliers - ont de nos jours la nécessité d'assurer une présence en ligne qui passe notamment par un site web. L'hébergement web peut se faire sous diverses formes et avec une multitude de prestataires sur les rangs. Pas facile dès lors d'identifier le meilleur hébergeur web ou du moins celui qui correspond le mieux aux besoins recherchés, consultez ce comparatif dédié par exemple pour vous aider à faire votre choix.

Plusieurs types d'hébergements web avec de grandes catégories

L'hébergement dédié, où le client dispose de son propre serveur matériel avec tout le contrôle qui en incombe (comme le serveur qui héberge notre site GNT), nécessite des compétences solides pour l'administration. Une solution qui peut s'avérer coûteuse. L'hébergement dédié peut devenir managé avec un contrôle du serveur web qui n'est pas total et l'appui du service technique de l'hébergeur afin de prendre en charge la gestion système.

L'hébergement mutualisé repose sur un serveur physique et des ressources partagées avec d'autres propriétaires de sites web, ce qui a pour effet de rendre cette solution plus abordable. Toutefois, la performance peut logiquement en pâtir.

Une autre grande catégorie est l'hébergement virtuel, autrement connu en tant que VPS pour Virtual Private Server, avec un site web qui dispose d'un serveur virtuel dédié et d'un environnement propre. Autrement dit, les ressources du serveur sont divisées en serveurs virtuels, sans impact des autres clients. C'est en quelque sorte la solution entre hébergement dédié et hébergement mutualisé.

L'hébergement cloud, dont on attend de plus en parler, repose enfin comme son nom l'indique sur du cloud computing avec un réseau de serveurs virtuels et physiques qui sont connectés entre eux pour mettre à disposition le contenu. Une solution particulièrement évolutive.

Des questions et critères à avoir en tête

Le choix d'un hébergeur web doit être guidé par des considérations comme la bonne corrélation entre les ressources véritablement nécessaires pour un site web et les prestations proposées, tout en gardant à l'esprit les évolutions futures en anticipant notamment sur le stockage qui deviendra nécessaire.

Le type de stockage influera sur le prix et les performances, en allant par exemple du disque dur, en passant par le SSD et la solution SSD NVMe. Plus globalement, le critère des performances est pour ainsi dire primordial, mais il n'est pas simple à évaluer. La bande passante doit être en adéquation avec le trafic attendu.

Pour éviter des traitements inutiles lors des chargements de chaque page, un point à surveiller est que l'hébergeur propose des technologies de cache. Sa réputation aura aussi son importance, de même que l'assurance d'un accès sécurisé et la possibilité d'un support technique qui restera toujours réactif et joignable à tout moment. Des options de sauvegarde ne sont en outre surtout pas à négliger.

Selon le type de site web désiré, un autre aspect à avoir à l'œil touche la gestion des noms de domaine - plusieurs peuvent éventuellement être nécessaires - et des comptes email pour que diverses personnes disposent d'une adresse mail professionnelle.

Des critères qui prennent de plus en plus d'importance ces dernières années sont la localisation des centres de données des hébergeurs, et dans un autre registre celui de l'impact environnemental. Pour autant, ce dernier point est encore difficile à appréhender.