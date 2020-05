Semiconducteurs : HiSilicon, première entreprise chinoise à faire son entrée dans le Top 10 mondial

Le marché des semiconducteurs a repris de belles couleurs au premier trimestre 2020 avec une hausse de 16% des revenus pour les 10 principales entreprises par rapport à la même période en 2019, représentant 72,5 milliards de dollars.

En tête de cortège, on retrouve Intel et Samsung qui profitent de progressions de 15 à plus de 20% de leurs ventes, tandis que le fondeur TSMC, en troisième position mondiale, voit ses ventes s'améliorer de 45% sur un an, selon les données de IC Insights.

Mais la nouveauté de ce début d'année vient de l'entrée dans le Top 10 mondial de Nvidia et de HiSilicon. Les deux font partie des entreprises fabless, c'est à dire qui conçoivent leurs composants mais les font fabriquer chez les fondeurs.

C'est d'ailleurs par leur intermédiaire que TSMC, pur fondeur (et le seul du classement), connaît une si forte progression en fabriquant leurs puces en grands volumes.

HiSilicon est la première entreprise chinoise à faire une incursion dans le haut du classement, profitant d'une croissance de ses ventes de plus de 50% par rapport à 2019.

Elle représente à elle seule 14% des ventes de TSMC, contre 5% seulement encore en 2017, témoignant de son expansion rapide, même si son activité reste essentiellement liée à Huawei, avec les processeurs mobiles Kirin, les solutions Kunpeng pour serveurs ou encore la série Ascend tournée vers l'intelligence artificielle, le tout exploitant l'architecture ARM.

Il reste à voir quel sera l'impact de la pandémie du coronavirus sur le secteur au deuxième trimestre, avec l'arrêt des lignes de production en Chine du fait du confinement d'abord, et dans le reste du monde ensuite.