Semiconducteurs : Intel repasse largement devant Samsung en 2019

Après avoir profité d'un marché particulièrement actif sur les mémoires en 2017 et 2018, Samsung a laissé Intel reprendre le leadership du marché des semiconducteurs en 2019.

En 2017, Samsung avait pris la tête du marché mondial des semiconducteurs, poussant Intel d'un piédestal qu'il occupait depuis plus de 20 ans, profitant de la forte montée des prix des composants mémoire, un segment dans lequel le groupe coréen excelle.

Cet effet d'aubaine s'est interrompu depuis et a permis à Intel de reprendre son leadership sur l'année 2019 grâce à une certaine régularité dans la génération de ses revenus.

Selon les chiffres fournis par Gartner, Intel reprend donc la tête du marché après avoir généré des ventes de 65,8 milliards de dollars (contre 66,3 milliards de dollars en 2018) tandis que Samsung recule à la deuxième place avec 52,2 milliards de dollars, alors que les revenus de 2018 avaient grimpé à 73,5 milliards de dollars grâce aux composants mémoire.

La situation s'explique par une chute de plus de 30% de la valeur du marché des composants mémoire en 2019, alors qu'ils représentent plus d'un quart du marché des semiconducteurs.

La surproduction apparue fin 2018 et maintenue sur 2019 a fait plonger les prix. De son côté, Intel n'a souffert que d'une faiblesse sur le marché des serveurs du fait de ses problèmes à mettre en service sa gravure en 10 nm et de la poussée de l'offre du concurrent AMD avec ses processeurs Epyc Rome, ne faisant reculer ses revenus que de 0,7%.

En dehors des modules mémoire, ce sont les composants optoélectroniques qui ont connu la plus forte progression, en partie grâce à la multiplication des capteurs photo dans les smartphones.

A distance des deux leaders, on retrouve les fabricants de mémoire SK Hynix et Micron (autour de 20 milliards de dollars) puis les concepteurs de puces Broadcom, Qualcomm et Texas Instruments (autour de 15 milliards de dollars).

Fermant la marché du Top 10 mondial, ST Microelectronics, Kioxia (ex-Toshiba) et NXP ont généré 8 à 10 milliards de dollars en 2019.