HMD Connect : la carte SIM internationale par HMD Global

Le fabricant de smartphones HMD Global se fait opérateur mobile et propose une carte SIM internationale utilisable dans plus de 100 pays.

Même si l'heure est au confinement et donc que l'annonce tombe malheureusement un peu à plat, tout comme celle de son association au prochain film de James Bond "Mourir peut attendre" (on peut toujours y voir un message d'espoir), le fabricant des smartphones Nokia HMD Global annonce qu'il va aussi avoir une activité d'opérateur mobile.

Il ne s'agira pas d'offrir les prestations d'un opérateur télécom classique mais plutôt de proposer avec HMD Connect la possibilité de disposer d'une carte SIM internationale donnant accès à de la data dans de nombreux pays.

Cette carte SIM spéciale pourra être gérée depuis une application mobile avec une offre de forfait fournissant 1 Go de data pour 9,95 € (valable 14 jours) et pouvant être rechargée pour 5 €.

HMD compte scinder ses propositions selon trois zones, correspondant sans doute au fruit des négociations avec les différents marchés (l'offre doit fonctionner dans 120 pays) tout en entrant dans le prix fixe de son offre :

Zone 1 : 1 Go

Zone 2 : 500 Mo

Zone 3 : 250 Mo

L'offre se destine en particulier aux voyageurs ou touristes en déplacement à l'étranger et fournit une solution directe plutôt que de devoir chercher le forfait le plus adapté chez les opérateurs locaux ou de faire appel à des pass parfois onéreux chez son propre opérateur national.

Le site HMD Connect vient de prendre vie en version beta et fait état d'une première offre sous forme de Starter Kit à 19,95 € comprenant un forfait 1 Go et une carte SIM ainsi que les frais d'envoi, tandis que les Starter Kits supplémentaires sont facturés 10 €.

L'application mobile HMD Connect est déjà présente sur le portail Google Play Store pour les smartphones Android.

