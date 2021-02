HMD Global lance le Nokia 1.4

Le Nokia 1.4 fera-t-il oublier les écueils du Nokia 1.3 ? C'est ce que souhaite HMD Global qui annonce un successeur à son terminal d'entrée de gamme.

Le Nokia 1.4 propose ainsi une fiche technique on ne peut plus modeste avec un SoC Qualcomm Snapdragon 215 associé à 1 ou 3Go de RAM et de 16 à 64 Go de stockage extensible via MicroSD.

Côté écran on retrouve une dalle de 6,51 pouces HD (720X1600 pixels). En façade un capteur photo 5 MP se loge dans une encoche de type goutte d'eau. À l'arrière la partie photo reste limitée avec un module grand-angle de 8 MP et un macro 2 Mp.

Côté batterie, on pourra compter sur 4000 mAh et une autonomie relativement confortable. Le Nokia 1.4 est déjà proposé sur le site web de la marque au tarif de 99€, il se décline en 3 coloris.