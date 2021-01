Le smartphone Nokia 6.1 et le convertisseur HAGIBIS MC25 à prix cassé

Commençons par le smartphone Nokia 6.1 qui intègre un écran de 5,5 pouces avec une résolution de 1080 x 1920 pixels. L’appareil dispose d’un processeur Snapdragon 630 octa-core de 2.2 GHz couplé avec 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire de stockage.

Côté photo, on trouve un capteur avant de 8 Mégapixels. Le smartphone est compatible Bluetooth 5.0, et dispose d’une interface de charge de type-C. La batterie est une Li-Po de 3000 mAh.

Bien que ce modèle ait déjà quelques années, il reste un excellent rapport qualité prix actuellement. En effet, vous pourrez trouver le smartphone Nokia 6.1 à 92 € seulement chez Gearbest avec une livraison gratuite depuis la France.



Passons ensuite au convertisseur HAGIBIS MC25 qui se présente sous la forme d'un petit et fin boîtier en aluminium qui inclut une interface SATA et dispose de deux ports USB 2, 2 ports USB 3, un slot de carte SD et un connecteur USB de type C. Idéal pour ceux qui ont besoin de plus de périphériques pour connecter une souris, un clavier et un écran PC.

Il est à noter que ce boîtier est idéal pour tous les détenteurs d'Apple Mac mini, car il correspond en tout point à la forme et donc sera très facilement utilisable tout en restant compact. Mais il convient également à tous les autres pc portables et MacBook.

Vous pourrez profiter du convertisseur Hagibis MC25 à 52 € seulement chez Gearbest !

Hagibis MC25 Code promo: Vente flash Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

