Homepods : fin de l'aventure pour l'enceinte connectée grand format d'Apple

Si vous êtes intéressés par l'achat de l'enceinte connectée grand format d'Apple, il va falloir vous dépêcher...

Apple a annoncé mettre terme à la production de l'enceinte connectée, précisant que cette décision ne concernerait toutefois pas la version Mini de l'enceinte qui sera toujours produite et commercialisée.

La marque de Cupertino justifie ce choix par un succès important des HomePods Mini quand dans le même temps la version traditionnelle plus grande et plus chère n'offre pas les résultats attendus.

Apple continuera à écouler ses stocks d'enceintes HomePod au sein de ses Apple Stores, sur son site officiel ainsi qu'auprès des partenaires. La marque précise également que le produit continuera de profiter de mises à jour logicielles, et que le service Apple Care couvrira toujours les enceintes selon la durée initiale prévue.

Notons qu'actuellement, certains modèles sont déjà indisponibles sur l'Apple Store américain.