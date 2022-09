Homme sur la Lune et complotisme : Thomas Pesquet s'agace

Ce lundi devait marquer le lancement officiel de la première mission du programme Artémis qui vise à renvoyer des femmes et hommes sur la Lune. Notre satellite n'avait plus été visité par un humain depuis les dernières missions Apollo, mais il faudra encore patienter.

Des problèmes techniques ont forcé la NASA à annuler le tir de son SLS, son lanceur lourd, un nouveau tir étant désormais programmé pour ce week-end.

Depuis l'annonce du lancement du nouveau programme lunaire, les complotistes voient leur activité ravivée un peu partout. Ces derniers déclarent depuis des années que les images des missions Apollo sur la Lune ne sont que des montages réalisés dans des studios hollywoodiens. Pourquoi ? Et bien simplement parce que les USA n'avaient techniquement pas les moyens d'aller sur la Lune à cette époque et que la course à l'espace était avant tout politique : le pays se devait de devancer la Russie dans un contexte de guerre froide.

Alors qu’il n’y a rien de plus facile pour un type que d’arriver planqué derrière son clavier et de raconter des trucs parce que ça l’arrange que vous l’écoutiez. Ça ne demande pas vraiment d’effort. — Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 31, 2022

La semaine passée, Thomas Pesquet a été la victime de ces complotistes qui ont détourné des images de lui dans une vidéo. Dans la vidéo, on voit l'astronaute français expliquer que l'homme n'a jamais posé le pied sur la Lune. Il s'agit évidemment d'un montage et d'une mauvaise interprétation des propos.

Le montage est tiré de l'intervention de l'astronaute français au JT de France 2 dimanche dernier, à la veille du lancement d'Artémis I, il était invité à se prononcer sur la mission elle-même.

Lors de l'interview, il a ainsi déclaré : "Quand je regarde la Lune le soir, ça me fait quand même un petit frisson, parce que ce n’est pas la même chose de se dire ’est-ce que c’est humainement possible d’aller là-bas ?’. La Lune, il faut voir qu’il y a un facteur 1 000. C’est 1 000 fois plus loin que la Station spatiale. Il y a encore une autre dimension dans le voyage spatial ", ajoutant à celà : "On va vraiment aller très loin, très loin, très loin, aussi loin qu’aucun être humain s’est jamais éloigné de la Terre. "

C'est cette dernière phrase qui a été reprise en boucle et détournée pour laisser entendre que Thomas Pesquet évoquait indirectement le fait qu'aucun homme n'était allé poser le pied sur la Lune.

Mais dans les faits, l'astronaute a bien raison : la trajectoire de la capsule Orion habitée sera elliptique, ce qui amènera l'équipage à plus de 64 000 km au-delà de la Lune, soit bien plus loin que les missions Apollo qui ne se sont éloignées que de 300 km de l'astre.

L'astronaute s'est rapidement agacé du montage et de la polémique et partagé plusieurs tweets :

"Mais pourquoi doit-on perdre un temps précieux avec ça une fois de plus : bien sûr que oui, l’humain est allé sur la lune pendant les missions Apollo. Et on va y retourner"

"Et oui peu importe mes émotions, mais ça me fait de la peine, après tout ce que j’ai fait depuis 10 ans, mes deux missions, les milliers d’heures de boulot en plus pour les partager et expliquer la science et la technologie, d’avoir à faire ce tweet aujourd’hui "

Visiblement agacé de devoir expliquer encore et encore les mêmes choses, l'astronaute a publié une douzaine de tweets. Il est effectivement assez triste de devoir en arriver là.