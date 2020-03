Honor 30S : le premier smartphone 5G avec SoC Kirin 820

On le sentait venir mais il fallait d'abord officialiser la plate-forme matérielle Kirin 820 apportant une compatibilité 5G en milieu de gamme. Maintenant que c'est chose faite, le smartphone Honor 30S se dévoile lui aussi et confirme une fiche technique dont les contours ont été dessinés par différentes fuites ces dernières semaines.

On pourra compter sur un affichage 6,5 pouces FHD+ (dalle LCD) avec un trou dans l'écran pour loger le capteur photo avant de 16 megapixels. A bord, on trouvera le SoC Kirin 820 avec 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage UFS 2.1.

Une batterie de capacité 4000 mAh est présente avec charge rapide 40W. Le Honor 30S tourne sous Android 10 avec surcouche Magic UI 3.1.1 et s'offre une configuration à quatre capteurs photo réunis dans un rectangle débordant de la coque.

Il pourra s'appuyer sur un module principal de 64 megapixels f/1.8 et possibilité d'enregistrement vidéo 4K et slow motion 960 fps avec stabilisation électronique et assistée par intelligence artificielle.

On trouvera également un module 8 megapixels en téléobjectif pour du zoom optique x3 et hybride x5 (et numérique x20), ainsi qu'un second module 8 megapixels, cette fois ultra grand angle, et enfin un capteur 2 megapixels pour la macro (à partir de 4 cm).

Compatible WiFi 5 et Bluetooth 5.1, le smartphone conserve une prise jack 3,5 mm mais ne présente pas de module NFC ni infrarouge. On trouvera en revanche un mode e-Reader facilitant la lecture d'ebooks et le mode GPU Turbo pour le gaming.

Annoncé en Chine seulement pour le moment, le smartphone Honor 30S offre donc une compatibilité 5G (sub-6 GHz uniquement, en 5G NSA et SA) grâce à son processeur mobile et est proposé en deux versions disponibles à partir du 10 avril :