Honor 50 : étincelant et bien équipé, Honor revient en France avec un smartphone séduisant

Honor a finalement présenté son tout premier smartphone depuis la séparation avec Huawei il y a quelques mois.

C'est à Paris que les présentations ont été faites, et comme toujours la marque affiche un équipement solide pour un prix contenu.

L'Honor 50 propose ainsi un écran OLED de 6,57 pouces avec bordures incurvées à 75° avec une définition FHD+ de 2340x1080 pixels, l'écran affiche 1,07 milliard de couleurs pour couvrir 100% du spectre DCI-P3. Il profite d'un taux de rafraichissement variable jusqu'à 120 Hz avec un taux d'échantillonnage tactile de 300 Hz.

En interne, le terminal se dote d'un SoC Snapdragon 778G associé à un modem 5G et de 6 à 8 Go de RAM en fonction des configurations. La marque met en avant la fonctionnalité GPU Turbo X qui permet d'accélérer la partie graphique en cas de besoin.

La partie photo est assurée par 4 capteurs. Un capteur principal se loge dans un large cercle qui constitue le pendant supérieur du "Dual Ring", clin d'oeil aux appareils photo argentiques. Une configuration que l'on retrouve étrangement également sur le Nova 9 présenté la semaine passée par Huawei.

Le capteur principal du Honor 50 affiche 108 MP, il est associé à un capteur grand angle de 8 MP, un objectif macro de 2 MP ainsi qu'un capteur de profondeur de champ de 2 MP. En façade, on retrouve un capteur 32 MP grand angle 90°.

La batterie embarquée revendique 4300 mAh de capacité et le smartphone bénéficie de la recharge rapide 66W qui promet 70% de recharge en 20 minutes. Le tout est livré sous Magic UI 4.2 sur la base d'Android 11 et intègre donc les services mobiles de Google.

Pour mieux marquer les esprits, Honor a décliné son smartphone dans des coloris étincelants : Frost Crystal, Honor Code, Monogramme, Emerald Green et Midnight Black.

Disponible en France à partir du 4 novembre prochain le Honor 50 s'affiche à 549€ dans sa configuration 6/128 Go et à 599€ dans sa configuration 8/256 Go. Une offre de précommande lancée à compter du 27 octobre jusqu'au 3 novembre permettra de bénéficier de 100€ de remise immédiate ainsi que d'une paire d'écouteurs Honor Earbuds 2 gratuite.