Honor 50 : la série de smartphones en Snapdragon 778G officialisée

La marque Honor poursuit son chemin sans sa maison mère Huawei mais avec l'intention de devenir un grand fabricant de smartphones en exploitant les dernières technologies mobiles, dont les technologies américaines puisqu'elle sort du périmètre des restrictions imposées au géant chinois.

Et pour montrer qu'elle n'est pas là pour plaisanter, elle a dévoilé en Chine sa gamme de référence Honor 50 composée des modèles Honor 50 et Honor 50 Pro, avec à côté une version allégée Honor 50 SE.

Honor 50 et 50 Pro partagent une bonne partie de leurs caractéristiques avec des affichages OLED FHD+ 6,57 pouces pour le premier et 6,72 pouces pour le second et un même SoC Snapdragon 778G faisant une première apparition dans un smartphone avec cette gamme, avec 8 à 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Les deux modèles proposent un rafraîchissement d'écran 120 Hz (et 300 Hz en échantillonage tactile) mais le Honor 50 Pro propose un double capteur photo à l'avant 32 + 12 megapixels tandis que le Honor 50 ne dispose que d'un module 32 megapixels.

Le gros double bloc photo à l'arrière se confirme avec une même configuration pour les deux modèles : 100 megapixels avec ouverture f/1,9 pour le module principal, 8 megapixels pour l'ultra grand angle, 2 megapixels pour la macro et 2 megapixels pour le capteur des données de profondeur.

Le Honor 50 dispose d'une batterie de 4000 mAh tandis que le Honor 50 Pro passe à 4300 mAh et tous les deux profitent d'une charge rapide 100W. Les deux modèles sont compatibles 5G, WiFi 5 et Bluetooth 5.1, avec à bord Android 11 et la surcouche Magic UI.

Honor 50 SE

La gamme compte aussi un modèle Honor 50 SE avec un grand affichage 6,78 pouces FHD+ mais avec dalle LCD et capteur photo 16 megapixels. Il embarque un SoC Dimensity 900 de MediaTek lui apportant une compatibilité 5G avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Le Honor 50 SE embarque un triple capteur photo avec module principal 108 megapixels et ouverture f/1,9, ultra grand angle de 8 megapixels et capteur macro de 2 megapixels.

Il dispose d'une batterie de 4000 mAh avec charge rapide 66W et offre aussi les compatibilités WiFi 802.11ac et Bluetooth 51. Le modèle est livré avec Android 11 et Magic UI 4.2.

Honor indique que les smartphones sont prêts à accueillir les services mobiles de Google (GMS) une fois passées les certifications de sécurité de Google. La gamme Honor 50 est en effet destinée à être lancée à l'international (France comprise).

Les tarifs de la gamme sont dévoilés pour la Chine :

Honor 50 SE 6 / 128 Go : 2399 yuans (309 €)

(309 €) Honor 50 SE 8 / 256 Go : 2699 yuans (348 €)

Honor 50 8 / 128 Go : 2699 yuans (348 €)

(348 €) Honor 50 8 / 256 Go : 2999 yuans (387 €)

(387 €) Honor 50 12 / 256 Go : 3399 yuans (438 €)