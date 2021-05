Qualcomm Snapdragon 778G 5G : le SoC bien équipé des smartphones haut de gamme

Qualcomm annonce encore une déclinaison de ses SoC mobiles dans la série Snapdragon 700. Le SoC Snapdragon 778G vise le haut de gamme non premium.

Sur les SoC mobiles pour appareils Android, le groupe américain Qualcomm a imposé ses plates-formes Snapdragon du milieu au haut de gamme et jusqu'au segment premium.

Les smartphones les plus performants sont pour la plupart sous SoC Snapdragon et si la série Snapdragon 800 se retrouve chaque année dans les smartphones premium (voire ultra premium) de la plupart des fabricants, la firme a aussi développer son offre autour des Snapdragon 700 destinés aux segments hauts du marché.

Qualcomm a d'autant plus intérêt à verrouiller cette partie du marché que son concurrent MediaTek est en train de le remonter en étant plutôt partis de l'entrée et du milieu de gamme.

Pour compléter son offre, Qualcomm ajoute donc à son catalogue un SoC Snapdragon 778G 5G bienvenu dans la mesure où il vient se positionner au-dessus du Snapdragon 765G (et Snapdragon 768G) datant de fin 2019.

Il répond à la stratégie de la cascade qui consiste à diffuser une partie des fonctionnalités du segment premium vers les segments inférieurs.

Il propose une configuration CPU octocore (coeurs Kryo 670) cadencée à 2,4 GHz et gravée en 6 nm avec un GPU Adreno 642L (avec 40% de performances en plus par rapport à la génération précédente) et un DSP Hexagon 770 qui, avec en combinaison avec les autres composants du SoC, fournira une capacité de traitement en intelligence artificielle de 12 TOPS.

On retrouvera une partie des fonctions spéciales Snapdragon Elite Gaming, dont le VRS (Variable Rate Shading) et le Game Quick Touch (meilleure réponse tactile) que l'on avait jusqu'à présent croisés que sur le Snapdragon 888.

Triple flux photo simultané et toujours 5G sub-6 GHz / mmWave

Pour la photo, c'est un ISP Spectra 570L qui va apporter des fonctionnalités comme la gestion simultanée de trois flux photo / vidéo et support de capteur jusqu'à 192 megapixels.

La capture vidéo pourra se faire en 4K tandis que le SoC Snapdragon 778G pourra gérer des affichages Full HD+ avec rafraîchissement jusqu'à 144 Hz.

La compatibilité 5G est assurée par un modem intégré Snapdragon X53 avec débit maximum descendant de 3,7 Gbps, support des fréquences Sub-6 GHz et mmWave, du DSS (Dynamic Spectrum Sharing où 4G et 5G partagent la même bande) et les optimisations spécifiques de Qualcomm pour améliorer la réception mais aussi réduire la consommation d'énergie du modem (fonction 5G PowerSave).

Equipé d'un composant FastConnect 6700, le SoC supportera les connectivités sans fil WiFi 6 / 6E et Bluetooth 5.2. Les premiers smartphones équipés arriveront avant la fin du deuxième trimestre 2021 et Qualcomm cite déjà des acteurs comme Honor, iQOO, Motorola, Oppo, Realme et Xiaomi qui proposeront des appareils avec Snapdragon 778G ces prochains mois.