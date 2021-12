Honor 60 et 60 Pro : Snapdragon 778G Plus et capteur 108 megapixels

Le fabricant Honor officialise sa gamme Honor 60 aperçue ces derniers jours chez des revendeurs et confirme ainsi les caractéristiques de ses deux modèles Honor 60 et Honor 60 Pro.

Le smartphone Honor 60 propose un affichage AMOLED 6,67 pouces FHD+ 120 Hz et intègre un SoC Snapdragon 778G avec 8 à 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Honor 60 Pro

Le Honor 60 Pro est un peu plus grand, avec un écran de diagonale 6,78 pouces AMOLED FHD+ 120 Hz incurvé sur les quatre tranches, et exploite l'évolution Snapdragon 778G+ annoncée fin octobre dernier.

Les deux smartphones embarquent une batterie de 4800 mAh avec une charge rapide de 66W et sont tous deux compatibles WiFi 6 et Bluetooth 5.2. Leurs différences s'expriment dans la partie photo, d'abord à l'avant pour le capteur à selfie en poinçon : 32 megapixels pour le Honor 60 et 50 megapixels pour le Honor 60 Pro, avec un contrôle par gestuelles pour du vlogging.

Le bloc photo est également différent. Le Honor 60 comprend 3 modules : 108 megapixels (grand angle), 8 megapixels (ultra grand angle) et 2 megapixels (mesures de profondeur).

Pour le Honor 60 Pro, on trouvera trois capteurs : 108 megapixels (grand angle avec pixel binning 9 en 1), 50 megapixels (ultra grand angle 122 degrés) et 2 megapixels (mesures de profondeur). Les deux modèles tournent sous Android 11 avec surcouche Magic UI 5.0

Annoncée dans un premier temps en Chine, la gamme Honor 60 se décline en plusieurs variantes :

Honor 60 8 / 128 Go : 2699 yuans (373 € environ)

(373 € environ) Honor 60 8 / 256 Go : 2999 yuans (415 € environ)

(415 € environ) Honor 60 12 / 256 Go : 3299 yuans (456 € environ)