Qualcomm annonce 4 nouvelles puces Snapdragon, bientôt dans les smartphones 4G et 5G

Mis sous pression par son concurrent MediaTek mais aussi par la tendance au développement de puces custom chez les fabricants de smartphones, Qualcomm réagit en renouvelant une bonne partie de sa gamme de SoC mobiles peu avant l'annonce du successeur du Snapdragon 888 sur le segment premium.

La firme de San Diego annonce ainsi pas moins de quatre nouvelles propositions qui sont à la fois des recyclages de plates-formes existantes profitant d'optimisations et de solutions permettant d'occuper tous les segments de la 4G et de la 5G.

On trouvera donc le Snapdragon 778G Plus, évolution du 778G avec des parties CPU et GPU améliorées et toujours un focus sur le gaming et l'intelligence artificielle.

On retrouve la configuration avec coeurs Kryo 670 gravés en 6 nm passant à 2,5 GHz (au lieu de 2,4 GHz pour le Snapdragon 778G) et GPU Adreno 642L ainsi qu'un DSP Hexagon 770, un ISP Spectra 570L et un modem 5G Snapdragon x53.

Le SoC Snapdragon 695 fait évoluer les bases du Snapdragon 690 de 2020 en passant à des coeurs CPU Kryo 660 avec partie Adreno 619 tout en conservant le modem 5G Snapdragon X51.

Cela lui permet de revendiquer 15% de performances CPU en plus et 30% en rendu graphique, tout en conservant une bonne polyvalence.

Toujours dans la série Snapdragon 6, Qualcomm ajoute un Snapdragon 680 4G avec gravure en 6 nm qui se limitera à des coeurs Kryo 265 avec partie graphique Adreno 610 et modem 4G Snapdragon X11 pour couvrir les besoins des marchés émergents pas encore passés à la 5G.

En ouverture de gamme mais offrant tout de même la 5G, le SoC Snapdragon 480 Plus 5G conserve les bases du Snapdragon 480 avec ses coeurs Kryo 460 gravés en 8 nm et son GPU Adreno 619, ainsi que le modem Snapdragon X51 5G.

Tous ces SoC se retrouveront dans divers smartphones ces prochains mois et plusieurs acteurs, comme HMD Global, Honor, Motorola, Oppo, Vivo et Xiaomi ont déjà annoncé leur intention des les utiliser.