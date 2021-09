Honor n'est pas complètement à l'abri de restrictions commerciales des Etats-Unis

Depuis 2019, le groupe Huawei fait l'objet de restrictions commerciales de la part des Etats-Unis du fait de ses liens supposés avec l'armée chinoise et de sa capacité d'espionner les communications.

Cette décision affectait également la marque Honor mais cette dernière est depuis devenue une entité indépendante. A ce titre, elle n'est plus dans le périmètre des sanctions US et a commencé à se développer comme une marque de téléphonie mobile classique.

Abandonnant les SoC Kirin et l'influence de Huawei en matière logicielle, elle a noué des contrats avec Qualcomm pour accéder à ses SoC Snapdragon et peut utiliser l'OS Android avec les services mobiles de Google.

Discussions en interne

Pour autant, Honor pourrait être rattrapée par les restrictions nord-américaines. Le Washington Post indique qu'il y a un débat entre les agences de sécurité US pour décider s'il faut placer la marque chinoise sur la fameuse liste noire et par extension l'empêcher d'accéder au technologies américaines et au marché US.

La question est de savoir si Honor doit être considérée désormais comme un fabricant de smartphones lambda ou bien si elle doit être vue comme une émanation discrète de Huawei et un moyen de contourner les restrictions en place.

Honor Magic 3 avec Snapdragon 888+

Beaucoup de cadres exécutifs et d'ingénieurs de Huawei ont migré vers Honor lors de sa transformation en acteur indépendant et les agences notent que la vente s'est faite au profit de Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. qui compte deux investisseurs liés au gouvernement municipal de Shenzhen.

Ces attaches maintenues avec les autorités chinoises constitueraient des éléments à charge pour le placement de Honor sur liste noire pour deux agences gouvernementales.

Toutefois, Honor n'est pas un équipementier télécom comme Huawei et l'utilisation de plates-formes Snapdragon plutôt que Kirin peut jouer en sa faveur. Il faudra alors démontrer que Honor est en capacité de fournir des composants US à Huawei de façon illicite et/ou que Huawei lui apporte un financement en ce sens, relève le Washington Post.