Honor dévoile ses smartphones premium Honor Magic 3

Pour son retour sur la scène mondiale après son indépendance prise vis-à-vis de Huawei en novembre dernier, Hornor vient - comme attendu - de lever le voile sur ses smartphones de la série Honor Magic 3 qui s'inscrivent dans le segment du premium. Avec Android et interface Magic UI, elle peut profiter des applications et services de Google, et se compose du Honor Magic 3, Honor Magic 3 Pro et Honor Magic 3 Pro+.

Les appareils affichent sur un écran Flex OLED de 6,76 pouces d'une définition de 2772 x 1344 pixels avec taux de rafraîchissement de 120 Hz et support HDR10+. Il est incurvé à 89° et avec des bords très fins. Une prouesse, tandis que le Magic 3 Pro+ bénéficie d'un écran en nano-cristal et corps en nano-céramique.

Snapdragon 888+… et plus

La série Honor Magic 3 est certifiée IP68 pour sa résistance à l'eau et à la poussière. Elle est équipée d'un SoC Snapdragon 888+ à 3,0 GHz et architecture ARM Cortex-X1. Honor souligne une puissance de traitement de l'IA de 32 TOPS avec le Qualcomm AI Engine de 6e génération.

En plus de cette puce, Honor intègre ses technologies OS Turbo X pour améliorer la latence et la gestion de la mémoire. Le système serait ainsi capable de fonctionner au maximum de ses performances pendant plus longtemps. Après 36 mois d'utilisation, la baisse des performances ne serait que de 3,8 %. Grâce à une technologie LINK Turbo X, la vitesse de téléchargement peut atteindre plus de 6,1 Gbps en combinant 5G et Wi-Fi 6.

Pour la réduction des températures en fonctionnement intense, Honor vante la première technologie de graphène hexagonal supraconducteur au monde. La batterie de 4600 mAh est avec charge rapide filaire de 66 W et sans fil de 50 W. Pour les modèles Pro et Pro+, la charge sans fil inversée est de la partie.

Un beau module photo à l'arrière

Concernant la partie photo, le design à l'arrière est particulièrement soigné avec ce qui est présenté comme " The Eye of Muse. " Le capteur photo principal est de 50 mégapixels. Il est associé à un capteur monochrome de 64 mégapixels, ultra grand angle de 13 mégapixels et focus laser pour le Honor Magic 3.

Le modèle Pro ajoute un téléobjectif de 64 mégapixels (zoom optique x3,5 et numérique x100) et dispose d'un capteur dTOF 8×8. Pour le modèle Pro+, le capteur principal est un Sony IMX 700 1/1,28" avec OIS et il y a un ultra grand angle de 64 mégapixels, avec aussi un capteur TOF et de température des couleurs.

La série Honor Magic 3 est en outre introduite comme le premier smartphone amélioré en collaboration avec IMAX, et " avec des capacités vidéo Magic Log et LUT (Look Up Table) 3D de niveau cinématographique. " Un format entre MP4 et RAW, et une aide pour le contrôle de la saturation, de la luminosité et du contraste pour un résultat voulu de type cinéma.

La série Honor Magic 3 sera d'abord disponible en Chine. La disponibilité pour le reste du monde sera communiquée ultérieurement. Toutefois, ce sont des prix en euros que Honor a dévoilé lors de son événement international :